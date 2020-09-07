عاجل.. دعوة هامة من رئيس فريق الوساطة لسلام السودان لهؤلاء

الإثنين 7 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 عقد رئيس فريق الوساطة لسلام السودان، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، مؤتمرا صحفيا اليوم بفندق بيراميد في العاصمة جوبا عقب التوقيع على مصفوفة تنفيذ بروتوكولات السلام.

وقال توت بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبدالعزيز الحلو أكدت التزامه بمنبر جوبا والعودة لطاولة التفاوض. Advertisements وقدم توت الدعوة لعبد الواحد محمد نور للانضمام لمفاوضات السلام وقال "ننادي اخونا عبدالواحد محمد نور ونقول له اهلك في السودان ينادون بالسلام، خصوصا اهل دارفور". وجدد توت التأكيد على أن الأمن في السودان وجنوب السودان هم مشترك وان استقرار الدولتين مرتبط بعضعه ببعض، وأكد بأن التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيكون في مطلع أكتوبر بالعاصمة جوبا.

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