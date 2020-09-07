عاجل.. إدارة سد الروصيرص تتخذ جملة من التدابير لمجابهة الفيضان

الإثنين 7 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكد المهندس حامد محمد على مدير سد الروصيرص إن إدارته نفذت جملة من التدابير اللازمة لمجابهة فيضان الخريف هذا العام.

وقال المهندس حامد إن سد الروصيرص لم يتعرض لفيضان منذ تأسيسه وأنه خفف كثيرا من تأثير الفيضانات على المناطق الواقعة شمال السد مبينا أن التخزين الإجبارى خلف السد يبدأ عادة من يوم ٢٢ أغسطس بواقع 400 مليون متر فى اليوم لافتا إلي أنه في ظروف الفيضانات المرتفعة يبدأ التخزين في ٩ أكتوبر وبزيادة في سعة التخزين. وأبان حامد أنه يتم الآن متابعة ومراقبة الفيضانات عبر اللجنة المختصة وإدارة السد ومياه النيل بالخرطوم منوها إلي أن سد الروصيرص صمم ليتحمل الفيضانات العالية.

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