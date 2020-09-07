حصص دقيق إسعافية لمناطق السيول الفيضانات بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الأستاذة نادية التهامي مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة أن الولاية تحتاج لحصص إسعافية من دقيق الخبز المدعوم لمقابلة إحتياجات المواطنين المتأثرين بالسيول والفيضانات خاصة في مناطق شمال

الولاية .

وكشفت نادية في تصريح (لسونا) أن الوارد اليومي للولاية من الدقيق المدعوم خلال الفترة السابقة (2) ألف جوال بدلاً عن (7) ألاف جوال المخصصة يومياً للولاية .

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ولفتت للجهود التي تقودها اللجنة الإقتصادية لمراجعة السلع المدعومة ومراجعة أسعار وأوزان الخبز التجاري ، مؤكدة أن الولاية ستشهد خلال الفترة القادمة مزيدا من الإستقرار الإقتصادي .

من جانبها أعلنت الأستاذة هدى عباس مدير الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة عن توزيع (5) ألاف جوال دقيق زنة 50 كيلو مدعوم للمخابز بنسبة 70% من الحصة المقررة ، وأقرت بنقص الوارد اليومي من دقيق الخبز لمشكلات تتعلق بتوفر الخام للمطاحن .

الجدير بالذكر أن الحوجة الحقيقية للولاية تبلغ (17) ألف جوال دقيق زنة 50 كيلو مدعوم يومياً حسب التعداد السكاني والثقافة الغذائية والمخصص للولاية (7) ألاف جوال دقيق مدعوم يومياً .

يذكر أن الولاية شهدت توقف تام للمخابز بالأحياء نهاية الأسبوع المنصرم .