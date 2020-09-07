براءة 3 من ابناء موسى هلال وتوجيه تهم اخرى لزعيم مجلس...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 –

وجهّت المحكمة العسكرية الخاصة،في جلستها التي أنعقدت “الأحد” لائحة إتهامات ضد موسى هلال زعيم مجلس الصحوة الثوري،ومجموعة من قيادات مجلس الصحوة،في قضية الاحتياط المركزي التي وقعت أحداثها في العام 2014،ووجهت إليهم تُهم تتعلق بسلب ممتلكات الدولة والقتل العمد، فضلاً عن الحرابة.

وشملت قائمة الإتهام كل من موسى هلال، وإبنه حبيب موسى هلال ،والقيادي في مجلس الصحوة الثوري،هارون محمود مديخير،وطالبت المحكمة العسكرية من المتهمين بإحضار الشهود لنفي التهم عنهم ، بأنهم لم يكونو حضورا في مكان الحادث.

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وفي الأثناء براءة المحكمة العسكرية وفقاً لمصادر “صوت الهامش” كل من “عبدالباسط موسى هلال ، فتحي موسى هلال ، محمد موسى هلال ، ادم رمضان جارنبي ، التهامي ادم عيسى ،حسين عبدالله ، الخير” مع إصدارها قراراً بالتحفظ عليهم إلي حين النظر إذا كانت هناك بلاغات أخرى عليهم ام لا.

ويُحاكم موسى هلال وأبنائه وعدد من قيادات مجلس الصحوة الثوري،بتهم تقويض النِظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وحيازة السلاح وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانه.

ويقبع هلال والالاف من قيادات مجلس الصحوة الثوري،في السجون والمعتقلات، منذ خواتيم العام 2017، عقب أحداث مُستريحة، وتُنادي أسرته وقانونيين بإطلاق سراحه لجهة أن التهم التي يُحاكم بها سقطت مع سقوط نِظام الرئيس المخلوع عُمر البشير.