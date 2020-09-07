البرهان يتلقي سيسي وبشارة ارور ونهار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 -الانتباهة أون لاين:

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان بمكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الدكتور التجاني السيسي، رئيس قوى اعلان البرنامج الوطني، واستمع منه إلى تنوير حول مشروع قوى اعلان البرنامج الوطني الذي يدعو لتضافر الجهود الوطنية المبذولة في ظل التحديات الخطيرة التي يمر بها السودان داخليا وخارجياً واقتصادياً وامنياً. وأكد دكتور السيسي في تنويره أن المخرج من هذه التحديات هو توافق جميع القوى السياسية على برنامج وطني للفترة الانتقالية، منوهاً إلى أنه لا ينبغي التركيز على من يحكم السودان بل بالدستور الذي يحكم به السودان. وقال السيسي في تصريحات صحفية أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد ثمن الجهود التي تبذلها قوى اعلان البرنامج الوطني بما يخدم المصالح الوطنية العليا، مؤكداً أهمية التلاحم الوطني وداعياً إلى قيام ورشة لجميع مكونات القوى السياسية لبلورة الرؤى لأجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وأظهرت صور للوفد الذي إلتقى رئيس مجلس السيادة كل من بشارة جمعة أرور رئيس حزب العدالة الأصل الذي تقلد منصب وزير الثروة الحيوانية ووزير الداخلية ووزير الاعلام والاتصالات في الحكومة السابقة. إلى جانب عبد الله علي مسار رئيس حزب الأمة الوطني الذي شغل منصب والي نهر النيل ومستشار الرئيس السابق عمر البشير إلى جانب سنوات في البرلمان. كما ضم الوفد د. التجاني سيسي الذي شغل منصب رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الأداة الرئيسية لتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام بالتعاون مع الحكومة، بجانب تعيينه كبير مساعدي رئيس الجمهورية السابق.