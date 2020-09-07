إقتصادي يؤكد عجز وفشل الحكومة في إدارة التجارة الدولية

الخليج 365 :

أكد عصام الدين عبدالوهاب بوب البروفيسور والأكاديمي وأستاذ الاقتصاد عجز وفشل الحكومة التام في إدارة التجارة الدولية التي من المفترض أن تدر عائداً بالعملات الحرة للسودان وتساعد في تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وأشار بوب إلى أن تكرار عودة مراكب شحن المواشي يدل على استمرار الفشل في تلبية متطلبات أسواق التصدير وهذا أمر متفق عليه.

ويرى بوب أن تكرار إرسال المواشي وتكرار عودة الشحنات يدل على فشل إداري في تلبية هذه الاحتياجات ، وقال بوب إذا كان ذلك بسبب نقص مستوى المناعة المطلوبة للسماح للمواشي بدخول أسواق الصادر فلماذا لم نستشير المرجعيات البيطرية في السودان وهي الأكثر عراقة وعلماً في إفريقيا ولها خبرة واسعة جداً وعلماء لا يشق لهم غبار.

وتساءل بوب لماذا لم يستشير المعمل البيطري السوداني والذي ظل يدعم الصحة البيطرية على مدى عقود طويلة. وكان ينتج الأمصال المشهود لها بالكفاءة والفعالية والقوة والصلات العالمية مع علماء في العالم.

ويرى بوب أن ما يحدث يدل علي انعدام الخبرة والمعرفة والإدارة في السودان.