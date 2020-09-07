ظن السوء!!.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*زيارة قصيرة قام بها السوباط لقناة الهلال وبعض الصور جعلت البعض من هواة المغالاة في المعارضة الذهاب بعيدا في التأؤيل والتحريف

*اليس شعار لجنة التطبيع واولي برامجها لم الشمل الهلالي ومراجعة حقوق الهلال

*اليس من حق رئيس لجنة التطبيع ومجلسه ان يكون علي بعد مسافة واحدة من جميع التنظيمات الهلالية فليس هو حكرا علي مجموعة دون الاخري

*لماذا يود البعض من الهلالاب ان يعامل جماعة الكاردينال مثل (كيزان ) العهد البائد وفلول النظام

*إذا اردنا مناخ معافي للجنة التطبيع الهلالية التي نالت الحظ والقبول من الجميع فقط فليكتفي البعض بمقولة قل خيرا او اصمت

*اكبر دعم للجنة التطبيع هو مطالعة ما تقوم به وما اجمل ماحوته مخرجات اجتماعاتها التي وصلت لجميع الاهلة

*تصريحات الفاضل التوم بالبحث عن حقوق الهلال تجعل الابواب مفتوحة ووضع طبيعي لكثير لقاءات وحوارات ونقاشات ومراجعات بين لجنة التطبيع والكاردينال ومن معه

*لا شئ يدعو للخوف ورفع وتيرة التوتر هكذا وتصويب السهام تجاه لجنة التطبيع الهلالية فما ظهر خلال الفترة القصيرة التي ادارت فيها الهلال اثبت ما يتمتع به اعضاء المجلس من حنكة وفن قيادة بعيدا عن النفخة الكاذبة ويا (ارض مافيك غيري)

*ضعوا مقابلات لجنة التطبيع مع اعضاء وجماعة المجلس الكاردينالي السابق في اطارها الصحيح بحسن الظن

**الهلال في هذه الفترة تحديدا يحتاج لرفع قيمة التضافر والتلاحم لتكون المحصلة النهائية كما يتمني الاهلة

*وحده التخطيط والجهد ما يحسم القادم لا الاماني المترعة

*بيضوا النية زيارة عادية لتفقد القناة وماذا ستقدم للهلال في الفترة الحالية والقادمة وكيف تكون حبل تواصل وجسر للم الشمل الهلالي

*ان يلتقي السوباط بمديرة قناة الهلال وتفقد حقوق الهلال لا يمكن ان يكون بابا للنيل من الرجل ومجلسه

*دفع مستحقات كل اللاعبين الاجانب وصرب مرتبات جميع اللاعبين والاجهزة الفنية والإدارية هذا هو العمل الذي يساهم في استقرار النادي

*تكوين برلمان الهلال خطوة كبيرة تصب في مصلحة لم الشمل طالما ان هذا البرلمان ليس إقصائي فهو يضم كل رؤساء الهلال اقطابه ورموزه ومن عمل ايضا في الامانة العامة بالإضافة لقيادات الروابط الداخلية والخارجية

*مخرجات اجتماع الهلال التي اضافت المحلل التقني اوضحت كثيرا ان بلجنة التطبيع كفاءات تعرف نواقص الفرقة الهلالية وتعمل علي اسعاد القاعدة الزرقاء

*لجنة التطبيع الهلالية ارموا قدام

كلمات حرة

*تجري اليوم عملية التسليم والتسلم مابين الامانة العامة السابقة والحالية في جو معافي نتاج الزيارات الاخيرة والخطوات القوية التي قامت بها لجنة التطبيع الهلالية

*لا اعتقد مع الظروف التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية ان يعلن الاتحاد استئناف الدوري

*رئاسة قطاع الاستثمار بالنادي من اهم الملفات التي يجب ان توكل لأصحاب الخبرة ولا شك ان الفاضل التوم صاحب تجربة سابقة لدية الكثير من المقترحات والبرامج لتنفيذ ونقل كل تلك الدراسات لأرض الواقع

*كلمة حرة اخيرة ..علينا ان نحسن الظن فهو باب به يصلح المجتمع

*كلمة اخيرة ..كتابات التهديد والوعيد والسب والشتم لم تعد بابا للبقاء وتقريب شخص او كره اخر انما هي باب فتنة

*مين الفتان دا!!!