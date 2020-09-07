التربية: العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المحدد من قبل الوزارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير التربية والتعليم العام ، البروفسير محمد الأمين التوم لـ(السوداني) إن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المحدد من قبل الوزارة ، ولاتوجد معوقات لتأجيله ،مؤكداً إصدار بيان من الوزارة حال حدوث مستجدات .

في سياق آخر قال الوزير ، إنه تلقى تقريراً حول وضع مراكز الامتحان في جميع الولايات ، مؤكداً عدم تأثرها سوى مركو واحد بود رملي ، وتم نقلهم إلى مركز بديل .

مؤكداً صدور توجيه لوزارات التعليم بالولايات لتوفير اماكن سكن مناسبة لاسر الطلاب الممتحنين بدلا عن منازلهم التي انهارت بسبب السيول والفيضان ،ليتمكنوا من الجلوس لامتحان الشهادة السودانية الاسبوع المقبل.

، وكشفت عن توفير مركز بديل لأحد المراكز بود رملي لانه تأثر بمياه الفيضان .

وشدد على اهتمام الوزارة بأن تكون المراكز سليمة ولا توجد بها تصدعات او انهيار جزئي حفاظا علي أرواح التلاميذ .

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