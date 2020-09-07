جناح الحلو والشيوعي يؤكدان على سيادة حكم القانون ومساواة المواطنين أمام القانون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع الحزب الشيوعي السوداني والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إعلاناً سياسياً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ووقع عن الشيوعي السكرتير السياسي محمد مختار الخطيب وعن الحركة عبد العزيز الحلو رئيس الحركة

واتفق الطرفان على أن لا ينقص الدستور من الحريات والحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإقليمية ويعتبر أي قانون يصدر مخالفا لهذا الإعلان والمواثيق باطلا وغير دستوري، ويجب أن تضمن ضمن دستور السودان ولا يحق المساس بها أو تعديلها، وأن يكفل الدستور والقانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو اللغة وأن أي قانون أو مرسوم يصدر مخالفا يعتبر غير دستوري.

وحدد الإعلان أن تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدا وتلزم نفسها بالعمل لتحقيق التعايش السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وتمنع الإكراه أو أي فعل يحرض على إثارة النعرات الدينية، كما رفض الطرفان إقحام واستغلال الدين في السياسة وإضفاء قدسية زائفة على برامج سياسية اجتماعية لقوى وأحزاب سياسية تعبر عن مصالح دنيوية لقوي اجتماعية محدودة للاستئثار بالسلطة والثروة على حساب أغلبية الشعب العامل في الإنتاج وضرورة فصل الدين عن الدولة.

وأكد الطرفان سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن المعتقد أو العنصر أو الجنس. اليوم التالي

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