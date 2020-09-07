وفد برئاسة حمدوك يزور إلى سنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يتوجه صباح اليوم “الاثنين” إلى مدينة سِنْجَة بولاية سنار وفد رفيع برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

وتأتي الزيارة تفقداً للأوضاع عقب الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة وخلّفت خسائر في الأرواح والممتلكات.

ويرافقهُ في الزيارة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، الفريق ركن، ورئيس أركان القوات البرية الفريق مجدي إبراهيم، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني اللواء شرطة أحمد موسى، والقيادي بقِوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ. السوداني

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