اقتراب نهر الدندر من مرحلة الفيضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واصلت مناسيب نهر الدندر الارتفاع لتسجل اليوم عند محطة قياس مدينة الدندر ١٤.٤ متر بزيادة ٨ سنتمترات عن منسوب الأمس الذي سجل ١٣.٩٦ متر . وأبدى المواطنون تخوفهم من الزيادات المستمرة لمنسوب النهر الذي أصبح مهددا للمساحات الزراعية والبستانية التي قد تتعرض للاتلاف في حال ازدياد المناسيب، بجانب تهديده لمساكن ومناطق القاطنين بالأحياء المطلة علي النهر. ووجهت لجنة طوارئ الخريف بالمحلية بتضافر الجهود لمواجهة فيضان نهر الدندر وناشدت المواطنين باتخاذ كافة التحوطات اللازمة والابتعاد عن مناطق الخطورة . صحيفة الانتباهة

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