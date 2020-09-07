عدد من ولايات السودان تشهد أمطار اليوم الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر، ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء متفرقة من ولايات (سنار، النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان الكبرى ودارفور الكبرى) خلال اليوم “الاثنين” حتى صباح الغد.

وحذّرت الهيئة، مُستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بأخذ التدابير اللأزمة، ومصابي الأمراض الصدرية والعيون توخِّي الحيطة الحذر. السوداني

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