ضبط أجنبي يمارس هذه الأعمال بالخرطوم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت شعبة عمليات الخرطوم الفدرالية من ضبط أجنبي يعمل في تجارة العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي. وقال العميد شرطة أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفيدرالية بدائرة التحقيقات الجنائية في تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) ان معلومات توفرت لإدارته بقيام المدعو (ف ، ف ، م) اجنبى يقيم المعمورة يعمل في الإتجار بالعملات الأجنبية. وتم تأكيد المعلومات وبموجب أمر تفتيش صادر من وكيل النيابة تم تفتيش مكتب المذكور والعثور على مبلغ (٢٠٥٤٥) ألف دولار إضافة إلى مبلغ (١٠٨٥) ألف دينار أردني بجانب ضبط مبلغ (٢٢٠) درهم إماراتي (٨٨٧٥٠٠) ألف جنيه سوداني تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ إجراءات بلاغ فى مواجهته تحت الماده (٥) من قانون النقد الأجنبي توطئة لتقديمه للمحاكمة.

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