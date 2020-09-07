كبلو يدعو الدولة للجلوس مع الجانب المنتج من الرأسمالية السودانية وحل مشاكلهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير د.صديق كبلو المستوردين بأنهم تسببوا في انتقال سوق النقد الأجنبي الى خارج البلاد، بالإضافة إلى حرمان السودان من عائدات المغتربين واستيراد سلع تفاخرية غير ضرورية.

وقال في المنتدى الاقتصادي الثالث حول “الراهن الاقتصادي المأزوم.. الاسباب والحلول” (السبت): هناك غياب كامل لقطاع المستوردين والمصدرين في الإنتاج وتساءل عن أوجه صرف أرباحهم ودعا لضرورة إعادة تنظيم الاستيراد لافتا لإهدار مبلغ (3,500) مليار دولار في السلع التفاخرية، ودعا الدولة للجلوس مع الجانب المنتج من الرأسمالية السودانية وحل مشاكلهم. اليوم التالي

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