إصابة وداد بابكر بالفشل الكلوي وتوصية بعلاجها بالخارج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف هاشم أبوبكر الجعلي مستشار هيئة الدفاع عن حرم الرئيس المعزول ،وداد بابكر، عن توصية الأطباء بأن حالتها تقتضي تلقي العلاج بالخارج، لمعاناتها من الفشل الكلوي والضغط والسكر.

وأكد الجعلي لـ(السوداني) وجود وداد بالمستشفى حتى اللحظة، وقال إنه سجل لها زيارة بعد منحه الإذن من النيابة ، للاطمئنان على صحتها التي وصفها بالصعبة، وأوضح أنها تعاني من السكر والضغط ومشاكل في الكلى بسبب وجودها في الحبس قرابة الـ(10) شهور، وأضاف “المدة الاقصى للحبس قانونيا هي(6) شهور بعدها مفترض تحال الى المحكمة”

وكشف الجعلى بحسب أسرة وداد أن الاطباء نصحوا الأسرة بأن حالتها تقتضي تلقي العلاج بالخارج، وألمح الجعلي إلى أنها تعاني من مرض الفشل الكلوي الحاد.

ونقلت نيابة الثراء الحرام والمشبوه المتهمة وداد الى مستشفى البراحة لتلقي العلاج من عدة أمراض، وجددت لها فترة الحبس لاسبوعين من داخل المستشفى.

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