حكومة أون لاين!!.. بقلم أشرف خليل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

⁦▪️⁩والله خجلت من ⁦نفسي وانا أري البيوت والنفوس المهدمة والاسر العائمة في طوفان الحزن المقيم بينما الضمائر ميتة أو نائمة..

خجلت انني أنتمي لهكذا دولة لا تعرف كيف ترتب أولوياتها ولا تنتبه لنوازلها ولا تستطيع أن تجدول وجدانها وفقا للطوارئ والملمات..

ما الذي كنا نرجوه ونأمل من قائد ثورتنا سوي أن يطل في مأساتنا ويهبنا من الهامه العميق فنعبر معاً وننتصر..

الا تستحق ثورتنا المجيدة ان تري قائدها (الــ ــمام) وقد تماثل بعد عامه الانتقالي للعب دوره المأمول!!..

أن نراه سهراناً على جانب الشط للتداعي مع هيعة ابومروة .)

كانت فرصته لاطلاق مشروعه التصالحي مع لجان المقاومة والحاضنة ليقودهم إلى حيث أفاض النيل وترَّس الناس..

لكنهم كانوا قد قدموا بين يدي الفيضان نجواهم:

(شدي حيلك يا قطاطي

ويا بيوت الطين اقيفي)

⁦▪️⁩لم يكن الأمر محتاجا⁦ً لأكثر من أن يطل دولة رئيس الوزراء في عيوننا المتعبة وان يشرع في (هدهدة) أطفالنا وان يقول لهم ولو مكاء وتصدية غاشاً وغاشياً:

(ان غداً سيكون افضل)..

السترة والفضيحة متباريات..

وبعد ما كانت في الرجلين صارت في الوشي!!..

غاب (اب) (شنب) حتي شككنا فيهما!!

⁦▪️⁩خلي الرأس الكبيرة…

إن شاء الله كان يرسل والينا المعظم، لنمير اهلنا.. وذلك كيل يسير..

(أي حاجة تكف العين) وتسترنا في (قائمة الدولة الراعية للاسفاف)!!

بدلا من القيادة هكذا (on line)..

وغرف التحكم البعيدة!!

كان الناس ينتظرون بعض المواساة وجوالات فارغة و(ناموسيات)…

أشتروا (شوال) السكر الفارغ (بالشي الفلاني) ليملؤه بالتراب.. من حر مالهم..

فعلوا ما استطاعوا إليه سبيلاً ، جهدا ذاتياً وتكاتفاً لا تفهمه لجنة التمكين ولا تعيه..

كانوا الصمود والاصرار والاصطبار النبيل لكن الرجل لم يأتي ولا الولاة …

(رجلينهم بقت عزيزة علينا)، وعلي مآساتنا التي لم تبذل المدنية أيما جهد لتخفيفها او مواساة الناس:

(لا شاف وقع كم بيت..

لا جاب طحين لا زيت..

لا كفن الميتين الماتو جوة السيل).

⁦▪️⁩(ونحن برضو العزة فينا)..

منذ شهر كامل تجافت جنوب اهلنا في الشمال عن المضاجع سهراً حثيثاً علي ضفاف النهر الثائر،

وكانه كان يسائل في عنفوان مزمجر:

(والله ما برجع..

الا الحمدوك يطلع)..

⁦لم يطلع إليه حمدوك الا انه انتج تساؤلات عميقة حول العلاقة النافعة المنتظرة بين الحاكم والمحكوم..

بعيداُ وقريبا عن تلك الصروف والنوائب..

وكيف إن الظروف الحرجة هي من تصنع القيادات و(تأسطرها) …

⁦▪️⁩عندما تسنح الفرصة⁦ فإنها تنتج طريقين لا ثالث لهما:

أما شاكراً واما كفوراً..

المجد أو مزبلة التاريخ..

وخريف هذا العام جرَّف وإلى الأبد (راكوبة حكومتنا) الي النسيان..

كتب الفيضان بخط نيلي فارع انه (ما حك ظهرك مثل ظفرك)..

وان (المحرش ما بكاتل)..

وان التزيي بالهوى لا يماثل الهوي..

و(المكتولة ما بتسمع الصايحة)…

والخريف من رشتو..

وحمدوك من طشتو..

⁦▪️⁩دي ثورة شنو⁦ القائدها لا يستطيع الخروج للناس؟!

والي متي (المضاراة من عيون الناس)!!…

معقولة بس رئيس وزراء الثورة لا يستطيع الخروج لأهل ثورته في أيما مخاطبة جماهيرية ليقدمه المذيع البارع بالقول:

(هلا تقدمت لتخاطب شعبك).

الرئيس السابق والمعزول -الذي استبد وبدد- كان حتى آخر أيامه مفعماً بالحيوية حاضراً وسط الجماهير ..

سقط وسطهم!!..

فما الذي يمنع قائد الثورة ان يشبه ثورته..

ليرسلنا جميعا الى التعافي والتراحم والبناء..

⁦▪️⁩يبدو أن المسافة التي تفصلنا عن فيض احلامنا يفاقمها تكلاننا علي من لا يعرفوننا بل ولا يرغبون!!..

ولكن من يأتي بهم إلى ذلك الوجيب الحار صيفاً والدافئ الممطر مشاعراً ومحاننة..

وكيف السبيل إلى قطع تلك الفراسخ الفاصلة بيننا، إذا كان اخر عهدهم بنا يوم ان :

(سابوا الريد والخوة)

وأختاروا عنا بديلاً قيماً وقيمة!!..

مشت في عروقهم أواصر النبيذ وفشل (العرق) ان يكون دساساً..

⁦▪️⁩حضر النيل في (اباطحكم) ولم يجدكم..

لتعاود الأرض ممارستها القديمة للتغطي بالتعب..

وانتظار مريم الاخري.. و(الترقب وانتظار المستحيل).