مغردون عرب ينتقدون وسائل الإعلام السودانية في تغطية الفيضانات السودانية

فتح مغردون عرب وسودانيون نيران انتقاداتهم على وسائل الإعلام السودانية بسبب انصرافها من تغطية كوارث الفيضانات و وجهت تغريدات علي تويتر انتقادات حادة للقنوات الفضائية السودانية خاصة الحكومية بسبب بثها برامج غنائية على مدار اليوم في تجاهل تام لكارثة الفيضانات والسيول التى راح فيها العشرات من الضحايا وفقدان نصف مليون نسمة لمنازلهم .

كما أعرب مغردون عرب أنهم لم يعلموا بحجم الكارثة في السودان إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى أن فيضان النيل بالسودان هو محنة انسانية أكبر بكثير من تفجير بيروت .. مطالبين الإعلام السوداني لتدارك الأمر خاصة بعد إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية.