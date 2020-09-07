ضبط أجنبى يعمل فى تجارة العملات

تمكنت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية من ضبط أجنبي يعمل فى تجارة العملات خارج الاطار المصرفى. وقال مدير إدارة المباحث الفيدرالية بدائرة التحقيقات الجنائية، العميد شرطة أمين سعيد، إن معلومات توفرت لادارته بقيام المدعو (ف ، ف ، م ) اجنبى يقيم المعمورة بالاتجار بالعملات الأجنبية.
موضحاَ تم تأكيد المعلومات وبموجب امر تفتيش صادر من وكيل النيابة تم تفتيش مكتب المذكور والعثور على مبلغ (٢٠٥٤٥) الف دولار اضافة الى مبلغ (١٠٨٥) الف دينار أردني بجانب ضبط مبلغ (٢٢٠) درهم إماراتي(٨٨٧٥٠٠) الف جنيه سوداني.
وأكد سعيد بحسب صحيفة السوداني، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ إجراءات بلاغ فى مواجهته تحت الماده (٥ ) من قانون النقد الاجنبي توطئة لتقديمه للمحاكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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