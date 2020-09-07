اسحق الحلنقي يطالب بخمسة آلاف دولار مقابل (أسمعنا مرة)

طالب الشاعر الكبير اسحق الحلنقي عبر محاميه الخاص بعد شروعه في مقاضاة الفنان المصري الذي نسب أغنية (أسمعنا مرة ) للتراث النوبي بمبلغ خمسة آلاف دولار تعويضاً لذلك التجاوز -حسب قوله- موضحاً (لقد بدأت في اتخاد أولى الخطوات القانونية لمقاضاة ذلك الفنان المصري الذي نسب أغنيتي (أسمعنا مرة) بأنها تراث نوبي مصري .

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مضيفاً بحسب صحيفة السوداني(كتبت كلمات الأغنية قبل سنوات طويلة ولحنها عبداللطيف خضر وكل ذلك موثق ورددها الراحل خوجلي عثمان لذلك أطالب بتعويض مادي قدره خمسة آلاف دولار كما أطالب سفيرنا في مصر بضرورة الاهتمام بأمورنا في الفن أيضاً مثل اهتمامه بالسياسة وحدها ويعرف كيف حدث ذلك الأمر ولماذ تم تجاهله).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)