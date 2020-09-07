اشاد عدد منرواد مواقع التواصل الاجتماعي بمدير مكتب قناة العربية ومراسلها بالخرطوم الاعلامي سعد الدين حسن وتغطيته لكوارث السيول والفيضانات بمهنية عالية، بالاضافة الى مشاركته وتشجيعه للشباب في المناطق التي زارها مع فريق عمل القناة ومؤاساته للمتضررين.
يشار الى ان سعد الدين يحظى بحسب صحيفة آخر لحظة بجماهيرية عالية منذ ان كان مقدماً للبرامج بقناة النيل الازرق قبل ان تزداد شعبيته بعد تغطيته لاخبار ثورة ديسمبر المجيدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الدين حسن: (من الحب ما غمر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.