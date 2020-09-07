سعد الدين حسن: (من الحب ما غمر)

اشاد عدد منرواد مواقع التواصل الاجتماعي بمدير مكتب قناة العربية ومراسلها بالخرطوم الاعلامي سعد الدين حسن وتغطيته لكوارث السيول والفيضانات بمهنية عالية، بالاضافة الى مشاركته وتشجيعه للشباب في المناطق التي زارها مع فريق عمل القناة ومؤاساته للمتضررين.

يشار الى ان سعد الدين يحظى بحسب صحيفة آخر لحظة بجماهيرية عالية منذ ان كان مقدماً للبرامج بقناة النيل الازرق قبل ان تزداد شعبيته بعد تغطيته لاخبار ثورة ديسمبر المجيدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)