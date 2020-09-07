عاجل.. وفد برئاسة رئيس الوزراء حمدوك إلى مدينة سنجة

قام وفد رفيع برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بزيارة إلى مدينة سنجة بولاية سنار للوقوف على احوال المتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة، والتي تسببت بحسب صحيفة السوداني في اضرار بالغة في الارواح والمتاع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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