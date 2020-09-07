شاهد بالصور نيولوك للمطربة ندى القلعة يثير جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة ندى القلعة وهي ترتدي فستاناً أثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد وجدت الصورة انتقاداً حاداً من قبل رواد مواقع التواصل الذين قالو بإن ندى تبدو أجمل عند ارتدائها الثوب السوداني المميز Advertisements بينما أبدى آخرون إعجابهم بالقلعة ووصفوها بأنها تشبه الفنانة المصرية ام كلثوم قائلين(ندي ام كلثوم فرع السودان) الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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