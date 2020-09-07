وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي صباح اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرا في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.



وكان في إستقبال رئيس مجلس السيادة الانتقالي لدى وصوله مطار أسمرا الرئيس الإريتري إسياس أفورقي وعدد من كبار المسؤولين بدولة إريتريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. البرهان يصل إلى أسمرا في زيارة رسمية إلى اريتريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.