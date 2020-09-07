تأجيل مهرجانات التمور إلى العام 2021م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قررت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكارالزراعي، تأجيل مهرجانات التمور لهذا العام 2020 في كل من جمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى العام 2021م.
و أكدت الأمانة في تصريح صحفي اليوم أنه نظراً للظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم حالياً بسبب جائحة فيروس (كورونا كوفيد 19)، والتي أدت إلى تأجيل جميع الفعاليات التي يتطلب تنفيذها حضور أكثر من 50 شخصاً ، قررت تأجيل المهرجانات.
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