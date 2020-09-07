الفنانة أصالة تتضامن مع الشعب السوداني بعد أزمة السيول والفيضانات

الخليج 365 :

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، عن تضامنها مع الشعب السوداني، تجاه أزمة السيول والفيضان الذي ضرب دولة السودان، وأسفر عن سقوط ضحايا بين موتى ومصابين، إلى جانب تدمير عدد كبير من المنازل.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة:” يا ربّي إحفظ أهلنا الطيّبين في السّودان.. وألطف بحالهم .. السودان”.

Advertisements

وتشير آخر الإحصائيات، للمجلس القومي للدفاع المدني بإرتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، إلى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار إلى أن الفيضانات والسيول أدت كذلك إلى “انهيار 24 ألفا و582 منزلا كليا، و40 ألفا و415 جزئيا، إضافة إلى تضرر 179 مرفقا، و354 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي”.

ويذكر أن مجلس الأمن والدفاع الوطني أعلن السبت عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأن كل مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية.