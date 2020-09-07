د.شداد : تعليق الدوري سيضر الأندية السودانية قارياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس الاتحاد العام لكرة القدم د. كمال شداد في تصريحات صحافية لـموقع “كووورة” العربي أن الأندية المشاركة أفريقياً لا بد أن تخوض البطولات المقبلة، وهي في أفضل حالة فنية وبدنية، وتعليق الدوري لن يجعل أنديتنا تصمد في المشاركات القارية، وبالتالي سيحدث المزيد من التراجع، وفي بيانه قال شداد إن الكاف حدد تاريخ 20 أكتوبر المقبل، كآخر موعد لإرسال أسماء الأندية الممثلة للاتحادات الوطنية، ببطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وأضاف شداد في البيان: “طلبت من المهندس الفاتح باني، نائب الرئيس ورئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، أن يتدارس مع أعضاء لجنته عودة برنامج الدوري الممتاز، ابتداءً من يوم 15 سبتمبر الجاري، وقال أيضًا إنه طلب من رئيس المسابقات، مراعاة ما أمكن خوض مباراة واحدة على الأقل للمنتخب الوطني الأول، في تونس خلال أيام الفيفا، في أكتوبر المقبل، وكذلك قد يتم الاعتذار عن خوض مباراتي تشاد، أو الاكتفاء بواحدة فقط، مراعاةً لضغط اللقاءات على اللاعبين، لا سيما المنتمين للهلال والمريخ.