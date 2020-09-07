توقف صرافات آلية وتحقيق بشأن فقدان أموال من حسابات مصرفية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اشتكى عدد من الموظفين من عدم تمكنهم من سحب مرتباتهم من الصرافات الآلية بالخرطوم بسبب تعطلها وحملوا مسؤولية ذلك لشركة الخدمات المصرفية .

من جهته تحفظ مدير شركة الخدمات المصرفية EBS المهندس عمر عمرابي في الرد على الاتهامات التي شككت في أن توقف خدمات الصراف الآلي بسبب بلاغ تم تدوينه من قبل مواطن أجنبي في نيابة المصارف لفقدانه 50 ألف جنيه من حسابه المصرفي .

وكشف في الوقت ذاته عن فتح تحقيق بشأن تلك الشكوى وأرجع توقف الصرافات لضعف التغذية بجانب مشكلة الكهرباء وارتفاع معدلات السحب من الصرافات .