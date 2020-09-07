إزالة التمكين تحجز 20 ألف عقار بالفاشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف الأستاذ محمد سالم جادالله، عضو لجنة إزالة التمكين بولاية شمال دارفور، في المنتدى الدوري الذي نظمته شبكة الصحفيين شمال دارفور مساء أمس بقاعة الهيئة الولائية للاذاعة والتلفزيون في الفاشر ، كشف أن اللجنة في إطار عملها لإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة وبعد قيامها بمراجعة سجل الأراضي طوال الفترة الماضية بهدف التحقيق والتحري، قررت حجز أكثر من 20 ألف قطعة أرض سكنية للتأكد من أنه قد تم الحصول عليها بطريقة مشروعة ام لا؟، وأضاف سالم بأنهم سيواصلون عملهم حتى تُسترد كل الأموال المنهوبة لخزينة الدولة. المادة السابقة سلامي للخرطوم.. الفنانة شريهان تتضامن مع السودان بعد كارثة الفيضانات المقالة القادمة توقف صرافات آلية وتحقيق بشأن فقدان أموال من حسابات مصرفية

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