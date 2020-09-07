شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعربت الفنانة المصرية شريهان عن حزنها الشديد بسبب السيول والفيضانات التي أصابت الشعب السوداني في الأيام السابقة.
وغردت “شيريهان” من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: “الله يحمي أهل #السودان وشعبها الطيّب #منقلبيسلام_للخرطوم”.
وتشير آخر الإحصائيات، للمجلس القومي للدفاع المدني بإرتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، إلى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.
وأشار إلى أن الفيضانات والسيول أدت كذلك إلى “انهيار 24 ألفا و582 منزلا كليا، و40 ألفا و415 جزئيا، إضافة إلى تضرر 179 مرفقا، و354 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي”.
ويذكر أن مجلس الأمن والدفاع الوطني أعلن السبت عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأن كل مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلامي للخرطوم.. الفنانة شريهان تتضامن مع السودان بعد كارثة الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.