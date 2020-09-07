بوب يشن هجوماً كاسحاً على الحكومة بسبب إرجاع صادر المواشي

الخليج 365 :

شن الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد المعروف البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب هجوماً كاسحاً على الحكومة بسبب ارجاع صادر المواشي من السعودية بصورة متكررة إلى جانب اخفاقها في إدارة عدد من الملفات الاقتصادية. وأكد بوب عجز وفشل الحكومة التام في إدارة التجارة الدولية التي من المفترض أن تدر عائداً بالعملات الحرة للسودان وتساعد في تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأشار بوب إلى أن تكرار عودة مراكب شحن المواشي يدل على استمرار الفشل في تلبية متطلبات أسواق التصدير وهذا أمر متفق عليه. وقال بوب: (إن تكرار ارسال المواشي وتكرار عودة الشحنات يدل على فشل إداري في تلبية هذه الاحتياجات). وأضاف بوب: (إذا كان ذلك بسبب نقص مستوى المناعة المطلوبة للسماح للمواشي بدخول أسواق الصادر فلماذا لم نستشر المرجعيات البيطرية في السودان وهي الأكثر عراقة وعلماً في أفريقيا ولها خبرة واسعة جداً وعلماء لا يشق لهم غبار)؟. وتساءل بوب لماذا لم يستشر المعمل البيطري السوداني والذي ظل يدعم الصحة البيطرية على مدى عقود طويلة، وكان ينتج الأمصال المشهود لها بالكفاءة والفعالية والقوة والصلات العالمية مع علماء في العالم. ويرى بوب أن ما يحدث يدل على انعدام الخبرة والمعرفة والإدارة في السودان.