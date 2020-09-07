التوقيع على عقد توريد قاطرات للسودان من الصين

الخليج 365 :

تم امس التوقيع بين وزارة البني التحتية والشركة الصينية لصناعات السكك الحديدية CRRC zitangعقد توريد قاطرات للسودان (27 قاطرة) بتمول 50 مليون و230الف يورو من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .وشهد التوقع الدكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف ووزير البني التحتية والنقل المهندس هاشم محمد ابنعوف والسفير الصيني لدى السودان .

ووقع عن جانب الوزارة المهندس وليد محممود محمد مدير هيئة السكك الحديدية ,وعن الجانب الصيني ممثل الشركة الصينية المستر لي هوا.

واكد وزير البني التحتية لدى مخاطبته حفل التوقيع ان من اولويات واهتمامات الوزارة اعادة تأهيل السكك الحديدية لأهميتها وباعتبارها الشرف الوطني وعصب شريان الاقتصاد

وشدد على عودة السكة الحديد لسيرتها الاولي وبطرق افضل واضافة لوسائل النقل الاخرى مشيدا باهتمام وزارة المالية واسهامها الكبير لتوريد القاطرات قائلا ان اعادة تأهيل السكك الحديد يسهم في تطوير الاقتصاد والتواصل الاجتماعي .

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وابان ان من استراتيجية الوزارة تطوير البنيات التحتية للنقل داعيا ان تسهم الشركة الصينية بعد هذا التوقيع في توفير المعينات المطلوبة من تشغيل وتدريب العمال والموظفين لمواكبة عمل السكك الحديدية الحديثة مشيدا بعمق العلاقات والتعاون مع دولة الصين .

ومن جانبه اثنت وزير المالية دكتور هبة ، على دولة الصين على تعاونها المستمر مع السودان وقالت ان الحكومة الانتقالية تركز على مستقبل البني التحتية

وقالت ان السكك الحديدية ستشكل املا واعدا لأهداف النقل في السودان مشيرة الى ان وزارتها ستعمل جادة على اعادة بنائها وتأهيلها لتظل شريان الاقتصاد الوطني واعربت عن املها ان تكتمل سلسلة مشاريع التنمية لافتة الى ان وزارتها ستدعم القطارات الساحبة وتوفير قطاع الغيارات اضافة الى تشييد ورشة تدريب للعمال بالسكة الحديد ,

وأوضح مدير السكك الحديدية المهندس وليد محمود ان الهيئة ستعمل على رفد قطاع النقل بالسكة حديد بعدد 27 قاطرة و20ماكينة ويبلغ العقد بقيمة 50مليون و230الف يورو وقال ان السكة حديد ستعود وتعمل على ربط النسيج الاجتماعي كما كانت من قبل وقال ان التوقيع جاء بغرض زيادة القوى الساحبة والناقلة ورفع الطن المنقول لدعم الاقتاد الوطني واضاف ان الشركة الصينية من اكفأ الشركات التي تعمل في هذا المجال