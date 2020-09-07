مسؤول سوداني : سعر الدولار في السودان يحدده الصعاليك ليلا!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي بروفيسور محسن عبدالله صالحظ عن إرسال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي المزمع عقده 28-26 سبتمبر الحالي جملة اسئلة للاجابة عليها خلال المؤتمر.

اجملها في كيفية تحديد سعر صرف الجنيه في اطار التعويم المدار ومدى فاعلية السياسة النقدية وتقييمها ثم الاجابة على قصة السعر الموازي الذي يحدده ” الصعاليك”- بالليل على حد قوله-؛ وأضاف “منهجنا اذا لم يعرف المسؤلين في المركزي اجابة عن ذلك فليذهبوا”.

، وقال إن المؤتمر يتطرق الى نقاش متعمق للسياسة النقدية لبنك السودان ونقاش سعر الصرف ومواجهة بنك السودان المركزي.وانتقد خلال المؤتمر الصحفي للحملة الاعلامية للمؤتمر الاقتصادي القومي اليوم بوكالة السودان للأنباء ،اداء الجهاز المصرفي وشدد على ضرورة اعادة النظر فيه مبينا انه لا يقوم بتمويل المصانع؟

وكشف ان تمويله للمصانع صفرا ، مشيرا الى وان الجهاز المصرفي يعمل في التمويل المرابحة فقط.وابدى استغرابه من وجود المشاكل الاقتصادية المزمنة التي يعاني منها السودان، في بلد غني بالموارد ،وقال ان المؤتمر يبحث عن حلول لمشاكل اقتصادية مزمنة حادة ظل يعاني منها السودان من فقر وتضخم وبطالة ونمو سالب للناتج المحلي الاجمالي .

واوضح ان ما يميز المؤتمر ان المحاور ليست “كلام” بل هنالك مناقشات ، مؤكدا ان الحوار في الحرية التي وفرها الشهداء بتضحياتهم مثمرا .