وكيل الصناعة: قرار بإيقاف تصدير أي مادة خام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن وكيل وزارة الصناعة إسماعيل شمس الدين، الأحد، عن أيقاف تصدير أي مادة خادم يمكن تصنيعها محلياً، وتعهد بالعمل على تصنيع كل ما يحتاجه الشعب السوداني من مواد غذائية بأيادي سودانية وبجودة عالية.
كشف شمس الدين في تصريح لـ(السياسي) عن توقف 70%” من المصانع العاملة بالبلاد لأسباب مختلفة، مؤكداً أن زيادة رسوم الضرائب للقطاع الصناعي تعد من أبرز التحديات التي تعترص مسيرته، وأعلن عن تكوين لجان مختصة لمعالجة مشكلات القطاع الصناعي.
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