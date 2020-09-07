إيران تتوعد الإمارات وتوجه لها أقوى تهديد عسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت السلطات الإيرانية، مساء أمس، الأحد، دولة الإمارات من أنها ستكون في دائرة ردها علی أي اعتداء إسرائیلي مقبل.

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أميرعبداللهيان، في حوار مع قناة “العالم” الإيرانية، إنه “وبعد تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني فإن أي حدث ظاهر أو مبطن سوف يحدث على يد أجهزة المخابرات الإسرائيلية أو عملائها في الجمهورية الإسلامية سيجعل من الإمارات جزءا من الرد على هكذا أحداث”.

وشدد عبداللهيان، على أن “قرار التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مستقلا، بل جاء نتيجة ضغوط أمريكية وإسرائيلية”، مؤكدا أن “مؤتمر الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية الذي عقد في بيروت مؤخراً، بعث برسالة قوية إلى الإمارات وإلى الدول التي تفكر في السير على خطاها وكذلك إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد أن مستقبل العمل الفلسطيني في المنطقة سيكون مختلفاً تماماً”.

وأعرب عن تفاؤله بالمقاومة وبالقضية الفلسطينية، معتبراً أن المؤشرات تؤكد على أن “كيان الاحتلال الاسرائيلي آيل للسقوط”، داعيا “الإماراتیین إلى ألا ینسوا أن تعامل نتنیاهو معهم في هذه القضیة کان یتضمن ذلك القدر من الإهانة بحیث أنه یشعر أن الإمارات بأکملها لیست سوی مستوطنة صهیونیة یزیح الستار عنها الیوم، وهذه إهانة ارتضاها محمد بن زاید للشعب الإماراتی وللمنطقة، ونحن آسفون بشدة لذلك، ونأمل کثیرا أن یعود أصحاب العقول فی الإمارات العربیة المتحدة من هذا الطریق الخطأ”.