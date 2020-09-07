إلهان عمر: نخوض انتفاضة شرسة ضد العنصرية والقمع منذ قرون

الخليج 365:

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، إلهان عمر، إنهم يخوضون انتفاضة ضد العنصرية والقمع منذ قرون.

وتحدثت عمر، السياسية الأمريكية من أصل صومالي، عن الظلم العنصري الذي يعاني منه الأمريكيون من أصول أفريقية، وقالت في فيديو نشرته مجلة “ذا هيل” عبر “تويتر”: “لقد كشفتُ المشاكل المنهجية التي نواجهها في بلدنا، وسيكون الأمر متروكا لنا لمواجهتها بتغييرات منهجية”.

وأكدت: “هناك حقا طرق يمكننا من خلالها معالجة هذا الإهمال (…) ستسمح لنا بالتعويض عن تاريخ من الاستعباد والوحشية”.

ومنذ مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية في 25 أيار/ مايو الماضي على يد شرطي أبيض خلال محاولة توقيفه، اجتاحت الولايات المتحدة احتجاجات ضخمة ضد العنصرية في البلاد.

وتخلل الاحتجاجات، التي لا يزال بعضها مستمرا، موجة من العنف ومواجهات بين المتظاهرين المناهضين للعنصرية من جهة وقوات الأمن والمناصرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة أخرى.

ويسعى ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في حين تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع حظوظه الانتخابية جراء وباء كورونا والاحتجاجات ضد العنصرية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور.

عربي21