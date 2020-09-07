إيران تتهم الإمارات بارتكاب أخطاء استراتيجية باتفاق التطبيع مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الإمارات ارتكبت أخطاء استراتيجية باتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف المتحدث، “ندعو الإمارات إلى تصحيح خطأ التطبيع مع إسرائيل”، منوها بأنه لا يمكن للإمارات شراء الأمن من خارج المنطقة.

تابع زاده قائلا: “أبلغنا دولة الإمارات بشفافية وعبر كافة القنوات الممكنة أن طهران لا تساوم على أمنها القومي”. RT

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