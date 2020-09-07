أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى منع “التصعيد اليوناني” بشرق المتوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، لرئيس المجلس الأورويي شارل ميشيل، على ضرورة أن يؤدي الاتحاد دوره لمنع خطوات وصفها بالتصعيدية من اليونان ودول أوروبية لم يسمها، بخصوص التوتر في شرق البحر المتوسط.

ونشرت الرئاسة التركية بيانا بتفاصيل اتصال هاتفي بين أردوغان وميشيل، اعتبر فيه الرئيس التركي أن “خطوات وخطابات بعض السياسيين الأوروبيين الاستفزازية حول القضايا الإقليمية لن تخدم الحل”.

كما أكد لميشيل على “ضرورة أن يؤدي الاتحاد مسؤولياته لمنع خطوات اليونان ودول أوروبية من تصعيد التوتر في شرق المتوسط وبحر ايجه”.

وأشار أردوغان بحسب بيان الرئاسة التركية إلى أن “موقف الاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط سيكون بمثابة اختبار لمصداقيته بشأن القانون الدولي والسلام الإقليمي”.

ودعا الرئيس التركي دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى “التصرف بحياد وواقعية ومسؤولية حيال القضايا الإقليمية بما فيها شرق المتوسط”.

الأناضول