زلزال قوي يضرب المغرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعرض المغرب لهزة أرضية قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء المغربية، وأشارت إلى تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات بإقليم تطوان.

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة أربع درجات، حدثت بإقليم تطوان.

وذكرت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة السحتريين، وقعت عند الساعة 12 و56 دقيقة و26 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وقال المصدر إن الهزة سجلت على عمق 55 كلم، عند خط العرض 35.522 درجة شمالا وخط الطول 5.447 درجة غربا. سبوتنيك المادة السابقة إيران: أمريكا تدرك جيدا الثمن الذي ستدفعه مقابل جريمة اغتيال سليماني المقالة القادمة أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى منع “التصعيد اليوناني” بشرق المتوسط

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