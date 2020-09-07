شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرياض في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التفاوض مع دول الخليج الأخرى لحل الخلافات.
واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان عقب المحادثة الهاتفية ، أن” الرئيس ترامب شدد على أهمية الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات ، كما بحث الطرفان سبل تعزيز الأمن والازدهار الإقليمي ، كما حث الرئيس المملكة العربية السعودية على التفاوض مع دول الخليج الأخرى لحل الخلافات”.
وبحسب البيان، رحب ترامب بفتح الرياض مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أجرى اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت وكالة “واس” أنه تم خلال الاتصال، بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا.
وأضافت الوكالة أنه تم كذلك استعراض أبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.
وأكد الملك سلمان مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.
وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب العاهل السعودي عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لإحلال السلام، مؤكداً حرص بلاده على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يحث الملك سلمان على التفاوض مع دول الخليج الأخرى لحل الخلافات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.