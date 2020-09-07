مؤتمر الكنابي يرحب باتفاقية السلام بين حكومة الفترة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 – الجريدة:

أعلن مؤتمر الكنابي ترحيبه باتفاقية السلام بين حكومة الفترة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح. وشدد عضو الجبهة الثورية ومسؤول شؤون التنظيم بالمكتب السياسي لمؤتمر الكنابي المهندس محمد عبدالله ادريس على ضرورة فتح ملف الاموال التي تم جمعها سابقا من سكان الكنابي ومعرفة مصيرها ، وطالب جميع الاطراف أن تعمل من خلال هذا الاتفاق لإنهاء كافة النزاعات بمختلف بقاع البلاد. وأكد ضرورة تحقيق السلام والاستقرار بمناطق الحروب والوصول لحلول دائمة ترضي جميع الاطراف.

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