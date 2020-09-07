مصرع مواطن تركي بقسم شرطة الصالحة 50 بأمدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 –

لقي المواطن التركي الجنسية (مخيبر أتسوني) مصرعه بقسم شرطة الصالحة 50 بأمدرمان .

وقالت المستشار القانوني لمصنع (سارماج) للمنتجات الأسمنتية المملوك لشركة (سارماج للأنشطة المتعددة) سلمى محمد نور كازقيل حيث يعمل المتوفي بوظيفة فني بالمصنع قالت: إن (أتسوني) لقي مصرعه بعد ترحيله إليه من قبل الشرطة الى القسم، وأضافت أن شرطة القسم قامت بفتح بلاغ جنائي تحت المادة (151- 154) من القانون الجنائي لسنة 1991 (الأفعال الفاحشة والدعارة)، بينما كانت الحملة مختصة بتهريب الوقود بالمنطقة .

وكانت شرطة قسم الصالحة 50 نفذت حملة بالمنطقة المتاخمة للنيل غرب جبل الأولياء حيث يقع المصنع مكان الحادثة ضمنها منطقة (الحاجاب)، أدت إلى حدوث صدام مع المرحوم ومن بالمصنع بعد أن طالب الشرطة بإبراز إذن تفتيش حسب شهود عيان .