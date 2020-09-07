مدني: ظهوري في هذه صورة فض الاعتصام لم يكن مقصودا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 – الجريدة:

أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني استجواب لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام لكل قيادات قوى الحرية والتغيير التي شاركت في التفاوض مع المجلس العسكري .

وقال مدني تقدمت بشهادتي الخميس الماضي ، واتحفظ عن ذكر تفاصيلها .وفي رده على سؤال حول الشكوك التي أثارها ظهوره عقب فض الاعتصام بقميص أطرافه ممزقة، سخر من تلك الشكوك وقال هذا ليس سؤال ولدي شهود من قيادات الحرية والتغيير يمكن أن يؤكدوا تواجدي أثناء لحظة فض الاعتصام ، وأردف ظهوري في هذه الصورة لم يكن مقصودا وتم تصويري من ضمن كثيرين في المجزرة وكانت حالتهم للأسف أسوأ من حالتي .

من جهته رفض رئيس لجنة التحقيق المستقلة المحامي نبيل أديب الكشف عن تفاصيل الشهادات التي أدلى بها قيادات قوى الحرية والتغيير للجنة باعتبار أن عمل اللجنة سري.