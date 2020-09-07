البرهان يتعهد بتذليل الصعاب وتشجيع الشباب للإبتكار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 – الصيحة:

اكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أهمية دور الشباب في تحقيق النهضة الشاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وأمن لدى لقائه بمكتبه بالقيادة العامة اليوم الأحد، وفد نادي الأعمال السوداني، على ضرورة تذليل كافة الصعاب وتشجيعهم لإبراز ابتكاراتهم وإنجاح مشروعاتهم في كافة المجالات.

وأكد رئيس النادي قاسم صلاح في تصريح صحفي، استعدادهم لتقديم رؤى ومشروعات طموحة تسهم في التطور الاقتصادي بالبلاد، ودعا إلى التعاون وتبادل الخبرات بين النادي والقوات المسلحة.

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