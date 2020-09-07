عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

التيار

فيضان النيل يخلف أوضاعا كارثية ومخاوف من تفشي الأوبئة

البنك الزراعي يهدد بالدخول في إضراب الأربعاء المقبل

بطريقة مهينة طرد إدارة تعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم من مقرها

تجميد أصول جمعية القران الكريم وحل جمعية حسن الخاتم

التربية امتحانات الشهادة الأحد المقبل

أزمة خبز تضرب ولاية الجزيرة

المواكب

بعد اتصال حمدوك عبد الواحد يتقرب من السلام

الفيضانات تقتل وتصيب ١٥٠ وتدمر ١٠٠ ألف منزل والارصاد تحذر

مبارك الفاضل قوش واجة ضغوطا دولية بعدم قمع الثوار

الطرق والجسور : واقع الطرق بالبلاد غير مرض دون الطموح

الوساطة : التوقيع النهائي على اتفاق السلام ٢ أكتوبر المقبل

السياسي

وزير التربية لـ(السياسي): بدء العام الدراسي قائم في موعده حتى الآن

تفاعل مصري وسعودي كبير مع “# من_ قلبي _سلام_ للخرطوم”

جهاز المخابرات يعلن تسخير كل إمكانياته لدعم متضرري الفيضانات

وكيل الصناعة لـ(السياسي): إيقاف تصدير أي مادة خام يمكن تصنيعها محلياً

حمدوك: أجريت اتصالاً بعبد الواحد نور أثناء وجودي بأديس أبابا

الوساطة: 2 أكتوبر موعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام

عرمان: الحكم الذاتي لا يؤدي للانفصال

أخبار اليوم

الشيوعي والشعبية شمال بقيادة الحلو يوقعان اعلان سياسي بأديس أبابا.

ظهور «11»حالة شلل أطفال مؤكدة والصحة تحذر من عودة تفشي المرض.

التربية: الامتحانات فى مواعيدها وتدابير خاصه للمناطق المتضررة من السيول والفيضانات.

صديق الصادق المهدي: الوضع الاقتصادي كارثي.

(أخبار اليوم) تنشر حواراً مثيراً مع ياسر عرمان بعد التوقيع على اتفاق السلام بجوبا.

الوطن

الوساطة :توقيع اتفاق السلام النهائي مطلع أكتوبر

ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات

محكمة المعلوماتية تسقط تهمة الإرهاب عن قيادي إسلامي

النيل الدولية

الوساطة: التوقيع على (سلام السودان) بداية أكتوبر المقبل

حمدوك يكشف عن اتصاله بـ”عبد الواحد” ويصف الحوار بالإيجابي

بدء التحضيرات لاجراء التعداد السكاني والزراعي الشامل

أنصار عبدالواحد يتظاهرون ضد اتفاق الحكومة والثورية

وزارة النقل توقع عقدا لتوريد 27 قاطرة من الصين

تخريب كبير يطال المركز القومي للانتاج الإعلامي قبل تسليمه للحكومة الانتقالية

Advertisements

السوداني الدولية

البعث السوداني: اتفاق حمدوك الحلو وعد من لا يملك لمن لا يستحق

نقل وداد بابكر الى مستشفى البراحة

رفض الضمان لنجل عبدالله البشير

تهدف لكبح جماح السوق الحكومة تطلق برنامج (سلعتي) الثلاثاء المقبل

القوات المسلحة

-التوقيع النهائي على اتفاق السلام في 2 أكتوبر المقبل بـ”جوبا”

مساعدات مصرية للمتأثرين و الامارات تعلن تضامنها مع السودان

التعايشي : إتفاق سلام جوبا يختلف عن الإتفاقيات السابقة

الحكومة تبدأ التحضيرات لاجراء التعداد السكاني والزراعي الشامل

آخر لحظة

إعفاء المسؤول الأول بأضخم مؤسسات الجيش الاقتصادية

اتفاق سياسي بين الشيوعي والحلو

(16) حالة شلل أطفال وافدة وتوقعات بظهور(الكوليرا)

الوساطة: التوقيع النهائي للسلام 2 أكتوبر

عرمان: عدم الاعتراف بحق الآخرين يقود للانفصال

صوت الأمة

الحكومة تكشف عن اتصالات مع عبد الواحد عبر حمدوك و الحلو

الصحة: الوع الصحي بالبلاد صعب

إتهام على عثمان محمد طه بخيانة الأمانة

الشروع في إعداد موازنة 2021م

الانتباهة

سرقة كبرى بوزارة المالية

وزير الداخلية ل الانتباهة لا اتجاه لتأجيل الشهادة السودانية واكتمال توزيع الأوراق

تجمع المهنيين : المجلس المركزي للتغيير نادي مجموعات

نسبة الفقر تتجاوز ٦٥٪

التجمع الاتحادي : لا اتصالات مع الاتحادي الأصل والمشاركين مع النظام البائد

وزير الصحة : الوضع الصحي حرج للغاية