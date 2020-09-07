محام يتعرض للاعتقال بسبب البطاقة الشخصية

تعرض محام لموقف عصيب وذلك على اثره وجوده في احد الكازينوهات العائمة بشارع النيل حيث قامت قوة من الشرطة بدخول المكان واخطار مدير العوامة باغلاقها بسبب فيضان النيل قام المحامي بالاستفسار عن الامر الصادر بالاغلاق.
وطلب منه قائد القوة البطاقة التي تثبت هويته وافادهم المحامي بحسب صحيفة الدار بانها ليست معه في الوقت الحاضر لانه حضر لامر اداري بالعوامة، الا ان القوة قامت برفعه في بوكس والطواف به الى عدة اماكن بشاطئ النيل ولم يتم اطلاق سراحه الا بعد احضار البطاقة التي اثبتت بانه محام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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