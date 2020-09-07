البرهان يؤكد تذليل الصعاب وتشجيع الشباب للإبتكار

اكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أهمية دور الشباب في تحقيق النهضة الشاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وأمن البرهان لدى لقائه بمكتبه بالقيادة العامة أمس الأحد، وفد نادي الأعمال السوداني، على ضرورة تذليل كافة الصعاب وتشجيعهم لإبراز ابتكاراتهم وإنجاح مشروعاتهم في كافة المجالات.
وأكد رئيس النادي قاسم صلاح في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، استعدادهم لتقديم رؤى ومشروعات طموحة تسهم في التطور الاقتصادي بالبلاد، ودعا إلى التعاون وتبادل الخبرات بين النادي والقوات المسلحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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