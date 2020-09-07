تمكنت قوات الدفاع المدني بولاية الخرطوم، من إنقاذ أربع نساء من موت محقق بعد سقوطهن في بئر بمنطقة اللاماب. Advertisements وأفاد مصدر من الدفاع المدني، أن الحادث وقع أثناء عملية إخلاء المنطقة بالمراكب بعد مداهمة النيل لها بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني ينقذ (4) نساء من موت محقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.