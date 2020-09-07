بالصورة «أستاذ جامعي» سوداني يخلي منزله بعد أن داهمته الفيضانات

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمحلل السياسي الدكتور “الرشيد محمد ابراهيم” وهو يخلي منزله امس الأحد، بسبب الفيضانات التي داهمت منزله بجبل اولياء جنوبي الخرطوم. Advertisements واظهرت الصور بحسب صحيفة السوداني، «الرشيد» يحمل أمتعته خائضا في الماء، بينما يبدو في خلفه منزلاً منهاراً ومغمورا بالمياه. وحاصر فيضان النيل الأبيض عدة قرى بمحلية جبل أولياء، مما أدى إلى انهيار عشرات المنازل كليا وجزئيا، وباتت عشرات الأسر بلا مأوى بحاجة إلى خيام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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