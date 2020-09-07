مشاهد مثيرة من فيضان السودان لمواطنين يتناولون وجباتهم وسط المياه

عكست صورة مشهداً مثيراً من فيضانات السودان تداولها رواد التواصل الاجتماعي على فيسبوك، لمواطنين من منطقة «الكدرو» شمالي الخرطوم، وقد اضطروا لتناول وجباتهم داخل المياه بعد أن انعدمت اليابسة في الحي الذي غمرته الفيضانات بأكمله.

واظهرت الصورة بحسب صحيفة السوداني، أهل الحي يجلسون على أسِرَّة وسط المياه لتناول طعامهم مع Advertisements أطفالهم، في محاولة للتأقلم مع أوضاع مأساوية صعبة أجبرتهم عليها ظروف الفيضانات. أطفالهم، في محاولة للتأقلم مع أوضاع مأساوية صعبة أجبرتهم عليها ظروف الفيضانات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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