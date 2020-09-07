“النيل” الثائر يغمر منزل رئيس الوزراء

غمرت المياه منزل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الواقع على ضفاف النيل بمدينة الخرطوم بحري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع منسوب مياه النيل التي تسببت في فيضان المياه ليصل إلى المناطق السكنية لعدة ولايات سودانية.
وأشارت المعلومات إلى أن المياه وصلت إلى الناحية الخلفية من منزل حمدوك، وذلك قبل أن تقيم فرق حكومية حواجز كبيرة لمنع تسرب المياه إلى الداخل.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، لا توجد حاجة حالياً إلى إجلاء حمدوك وأسرته من المنزل، بينما لم تستبعد مصادر متطابقة أن يشهد النيل زيادة جديدة في منسوبه خلال الساعات المقبلة القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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